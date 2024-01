Amici, la rivelazione dell'ex professore: «Ho detto una frase ad un allievo in lacrime, da quel momento è cambiato tutto»

di Cristina Siciliano

Nelle ultime ore, un ex professore di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi ha raccontato un aneddoto che non ha mai confessato per tutto questo tempo, in merito al periodo in cui è stato coach al talent. Stando al racconto, l'ex insegnante di Amici ha svelato che una sera mentre si trovava in albergo a cena con Kledi avrebbe visto un ballerino in lacrime. Il ragazzo in questione sarebbe Andreas Muller, attuale compagno di Veronica Peparini. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio e soprattutto di chi si tratta.

Le parole di Marco Maccarini

«Devo dare uno scoop che non ho mai raccontato - ha raccontato Marco Maccarini al podcast Umani molto umani -.

«Kledi ha così chiamato il ballerino e gli ha detto "tu non devi prendertela in questo modo" - ha aggiunto Marco -. Io così, in maniera più carina gli detto "tu non prendertela in questo modo perché devi sapere che alcune cose sono accentuate anche dallo spettacolo". Quando il giorno dopo sono tornato a Milano ho ricevuto la chiamata dal produttore che mi diceva "ma tu hai detto ad Andreas che questo è tutto un circo?". Io stavo giocando con i miei figli che non vedevo da un po'».

«Da quel momento da parte di Maria De Filippi c'è stata una chiusura totale», ha concluso Marco Maccarini.

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Gennaio 2024, 21:06

