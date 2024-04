Re Carlo, la prima volta in pubblico dall'annuncio del tumore: con lui la regina Camilla

Re Carlo III è riapparso in pubblico accanto alla regina Camilla. Il sovrano è arrivato all'University College Hospital Macmillan Cancer Centre, nel centro di Londra, per la sua prima uscita ufficiale da quando gli è stato diagnosticato il cancro e ha salutato una piccola folla sorridendo. Carlo, 75 anni, da allora aveva sospeso gli impegni pubblici. Secondo alcuni insider, i medici hanno dichiarato di essere «molto incoraggiati» dai progressi del suo trattamento.

Prima volta dall'annuncio del tumore

Il ritorno pubblico di Carlo segue l'annuncio di Buckingham Palace, avvenuto venerdì, che il re avrebbe ripreso parzialmente i suoi impegni ufficiali. Nei mesi scorsi, a seguito della diagnosi, il sovrano si era limitato a partecipare principalmente a eventi al chiuso e a riunioni con singoli ospiti, oltre a comparire in occasioni familiari come la messa di Pasqua.

Ultimo aggiornamento: Martedì 30 Aprile 2024, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA