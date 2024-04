Veronica Peparini e Andreas Muller, cena romantica senza gemelline: «La mamma è tornata in splendida forma». Lei risponde così

di Redazione web

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori delle loro due gemelline, Ginevra e Penelope, da poco più di un mese. Le bambine, infatti, sono nate il 18 marzo scorso e la vita del ballerino e della coreografa è cambiata completamente. Veronica era già mamma di due figli (Olivia e Daniele nati dal matrimonio precedente), mentre Andreas ha conosciuto una nuova forma di amore e felicità, come ha spiegato più volte sul proprio profilo Instagram.

Nelle scorse ore, mamma e papà si sono concessi una serata di coppia: una cena romantica al ristorante dove non sono affatto mancate le carinerie.

La cena di Andreas Muller e Veronica Peparini

Andreas Muller e Veronica Peparini fanno coppia fissa ormai da sei anni e sembrano essere più felici e innamorati che mai e se lo dimostrano spesso con dediche e messaggi social.

Il primo mese delle gemelline

Qualche giorno fa, Andreas Muller e Veronica Peparini hanno festeggiato il primo mese di vita di Ginevra e Penelope. I due hanno pubblicato un video in cui ballano e lei ha ancora il pancione, poi, si abbracciano e quando si girano verso la telecamera, stringono le piccole tra le braccia. La didascalia che accompagna il tenero video recita: «A casa, sfatti, senza trucco ne parrucco, in pigiama e senza esser passati davanti lo specchio per sistemarci…

Oggi un mese dalla vostra nascita».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Aprile 2024, 08:51

