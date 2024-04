Andreas Muller: «Per oggi ho scelto di essere un papà in crop top» nella passeggiata con le gemelline Ginevra e Penelope

di Redazione web

Andreas Muller sta vivendo le sue prime esperienze da papà delle piccole gemelline che sono nate dalla storia d'amore con Veronica Peparini: Ginevra e Penelope. Il ballerino non vuole perdersi nemmeno un istante della vita delle sue bambine e, proprio per questo, documenta tutto, filma e scatta foto e, poi, qualcuna la pubblica sul proprio profilo Instagram.

Così, è successo anche nelle scorse ore quando il neo papà è uscito insieme alla compagna e alle loro piccole per una passeggiatina pomeridiana.

Andreas si è lasciato immortalare mentre spinge la carrozzina doppia e sorride e, poi, ha accompagnato le foto con una simpatica didascalia.

Andreas Muller continua a ribadire quanto sia meraviglioso essere papà: è felicissimo.

L'emozione di Andreas Muller

Andreas Muller ha poi pubblicato una storia in cui fotografa il piedino minuscolo di una delle bambine e, commosso, scrive: «Muoio ogni giorno... Non ce la faccio». Nelle scorse ore, il neo papà ha anche postato un video in cui culla le piccoline per calmarle dal piantino.

