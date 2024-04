Andreas Muller, la videochiamata emozionante alle figlie: «Non so come spiegare questa sensazione»

di Redazione web

Andreas Muller è diventato papà da poche settimane ed è letteralmente innamorato delle sue bambine Penelope e Ginevra. Il ballerino, nei giorni scorsi, aveva annunciato su Instagram che si sarebbe dovuto allontanare qualche giorno da Roma lasciando quindi la compagna Veronica Peparini e le due gemelline. Poco fa, il neo papà ha pubblicato una tenera storia Instagram in cui mostra una videochiamata tra lui e le piccole che sono all'interno dei loro piccoli ovetti.

La storia Instagram di Andreas Muller

Andreas Muller ha pubblicato una storia in cui mostra ai suoi fan una videochiamata con le sue bambine Penelope e Ginevra. Le due piccole non capiscono molto cosa stia succedendo ma mamma Veronica Peparini le inquadra con la telecamera dello smartphone per mostrarle al papà in viaggio per lavoro. Nel video, non c'è nemmeno l'audio ma come si può leggere dal labiale del ballerino, le parole per le sue piccole sono solo d'amore.

A corredo del tenero filmato, Andreas ha scritto: «Mamma mia, non so veramente come spiegare che mai avrei pensato di provare sensazioni simili».

Andreas papà innamorato

Andreas Muller ha sempre raccontato che la paternità è un dono e una gioia incredibile che è quasi impossibile spiegare quanta felicità e amore possano portare nella vita di mamma e papà i bambini.

