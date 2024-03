Andreas Muller pazzo di Penelope e Ginevra: «Il papà è sciolto. Dormire senza di voi mi rende triste»

di Redazione web

Andreas Muller, in questo momento, sembra proprio essere l'uomo più felice del mondo: tra le sue braccia ci sono le sue bambine, Penelope e Ginevra che sono nate proprio qualche giorno fa. Il neo papà sta pubblicando moltissimi teneri scatti sul suo profilo Instagram e, in una storia, ha spiegato quanto sia triste dover lasciare in ospedale Veronica Peparini e le gemelline per la notte. Il ballerino si augura di tornare al più presto a casa insieme alla compagna e alle figlie, così da cominciare la loro nuova vita tutti e quattro insieme.

Cosa ha scritto Andreas Muller

Nel suo nuovo post Instagram, Muller si è detto commosso da tutto l'amore che sta provando per le sue piccoline. Il ballerino ha pubblicato due scatti: nel primo, una delle due gemelline gli stringe il pollice, mentre nel secondo, la sorellina gli sorride.

Il selfie con Peparini

Inoltre, Muller ha pubblicato due storie anche in compagnia che è diventata mamma per la quarta volta con Penelope e Ginevra. Nel primo video, i due genitori, a piccoli passi, si stanno dirigendo dalle bambine e il ballerino ha scritto: «Ogni tre ore dalle pupe». In una storia successiva, invece, ecco il selfie: Andreas scatta la foto in piedi sorridente, mentre, Veronica è seduta sul letto d'ospedale e sorride felice.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Marzo 2024, 17:06

