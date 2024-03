Veronica Peparini, tutto pronto per il parto o quasi. Andreas Muller: «Qual è il look giusto per un papà?»

Andreas Muller e Veronica Peparini non vedono l'ora di stringere tra le loro braccia le due gemelline che aspettano. Stando a quello che la coppia ha raccontato sui social, le bambine dovrebbero nascere a breve e, quindi, ogni giorno potrebbe essere quello buono. Intanto, i due futuri genitori si stanno preparando al meglio per l'arrivo della cicogna e il ballerino desidera essere "in ordine" per l'evento più bello della sua vita.

Proprio per questo, ha pubblicato una nuova serie di foto sul proprio profilo Instagram in cui mostra ai suoi fan i vari look che ha cambiato nel corso degli anni e chiede un consiglio su una pettinatura da adottare e che potrebbe fare al caso di un papà.