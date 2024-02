Andreas Muller e Veronica Peparini pronti a diventare genitori: «Abbiamo pianto insieme perché un percorso così fa riflettere»

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per diventare genitori di due bambine: le loro gemelline Penelope e Ginevra, infatti, dovrebbero nascere nel mese di marzo. Il ballerino e la coreografa non vedono l'ora di conoscere le loro figlie e, ormai anche in casa, è tutto pronto per accoglierle. Quasi ogni giorno, Andreas posta storie sul proprio profilo Instagram in cui racconta ai suoi fan come si sta vivendo l'attesa e che idea abbia della paternità. Nell'ultimo video pubblicato, il futuro papà, che sta per partire (anche se non ha svelato nè quanto si tratterrà fuori casa, nè la sua destinazione) ha espresso ancora una volta un dolce pensiero. Ecco di che cosa si tratta.