Veronica Peparini incinta, Andreas Muller prepara la cameretta per le gemelline: «Manca poco, sono davvero fortunato»

Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per dare il benvenuto alle loro due bambine che dovrebbero nascere nei primi giorni di marzo, quindi a breve. Il ballerino e la coreografa sono davvero molto emozionati e non vedono l'ora di conoscere le gemelline che sono attese anche da tutta la famiglia. Qualche giorno fa, i futuri genitori hanno organizzato un baby shower tutto rosa e hanno svelato i nomi delle due nasciture: Penelope e Ginevra.

Nelle sue ultime storie Instagram, Andreas ha pubblicato un video della cameretta delle bambine che ormai è pronta e ha scritto un dolce pensiero.

La storia Instagram di Andreas Muller

Andreas Muller non vede l'ora di conoscere le sue bambine: Penelope e Ginevra e, insieme a mamma Veronica Peparini sta preparando tutto nei minimi dettagli. Il ballerino ha accompagnato la foto della cameretta delle gemelline scrivendo un tenero pensiero che recita così: «Tutto questo mi fa pensare a quanto bello sia tutto ciò che sta arrivando nella mia vita. Così bello che dimentico in un secondo ogni cosa che mi innervosisce... Se prima ero uno che si rimboccava le maniche e andava dritto per la sua strada, ora lo sono ancora di più. Manca poco».

Andreas Muller futuro papà

Andreas Muller ha più volte detto che non sta più nella pelle all'idea di conoscere le figlie e, qualche settimana fa, a proposito della paternità aveva scritto, in modo ironico: «Come me la vivo? Mi alleno perché per loro il più figo dovrò essere sempre io, il papà».

