Andreas Muller critica Sanremo: «La classifica più brutta di tutta la storia del Festival»

Quando inizia il Festival di Sanremo, la maggior parte degli italiani si sintonizza su Rai 1 per seguire lo show tanto atteso. Così, ha fatto anche Andreas Muller che, ieri sera, ha guardato lo spettacolo insieme alla compagna Veronica Peparini. Lo show è terminato molto tardi ma il ballerino ha voluto comunque esprimere il proprio pensiero su Instagram e ha avuto da ridire sulla classifica di fine serata.

Il pensiero di Andreas Muller

Andreas Muller non è proprio d'accordo con la classifica provvisoria letta a fine serata. La graduatoria, ovviamente, si basa sul primo ascolto e, quindi, non c'è nulla di definitivo. Certo è, che anche se appartiene alla prima serata del Festival è comunque indice di una certa preferenza per quanto riguarda i brani. Amadeus e Marco Mengoni hanno letto i nomi dei primi cinque classificati verso le 2.15 della notte. Al primo posto si è piazzata Loredana Bertè con "Pazza", seguita da Angelina Mango che ha cantanto "La noia". Terza Annalisa con "Sinceramente" e subito dopo ecco Diodato con la canzone "Ti muovi". Chiude la classifica Mahmood con "Tuta gold".

Andreas Muller ha commentato in modo negativo la classifica e su una storia Instagram ha scritto: «La classifica provvisoria più brutta di tutta la storia di Sanremo. Buonanotte».

Andreas Muller sugli "ex" Amici

Inoltre, Andreas Muller ha anche commentato le esibizioni di alcuni cantanti conosciuti nell'ambito della scuola di Amici. Ad esempio, ad Alessandra Amoroso ha scritto: «Riprenditi tutto» o a Irama «Non sbagli mai!». Non ha, invece, commentato l'esibizione di Angelina Mango che, tra l'altro, è proprio tra i primi cinque...

