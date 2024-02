Netflix: «Sanremo? Guarderete solo quello... Ci vediamo la settimana prossima». La pubblicità che non ti aspetti

di Redazione web

La prima serata di Sanremo ha visto esibirsi tutti e 30 i cantanti in gara e, quindi, Amadeus e il suo co-conduttore Marco Mengoni hanno chiamato sul palco gli artisti abbastanza velocemente. Tra una performance e l'altra, sono andati in onda diversi spot e uno su tutti ha attirato l'attenzione dei telespettatori: la pubblicità di Netflix. La piattaforma streaming, secondo moltissimi utenti social, avrebbe avuto un'idea geniale.

La pubblicità di Netflix

Netflix è una delle piattaforme streaming più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo per guardare film e serie televisive. Negli ultimi anni, il suo successo è esploso in quasi tutti i Paesi del pianeta e, tantissimi film che propone, sono proprio prodotti dal marchio Netflix. Tuttavia, anche il colosso streaming forse teme Sanremo e per far sapere ai propri utenti che è consapevole della potenza del Festival rispetto a tutto il resto, ha montato uno spot a dir poco geniale. Nella pubblicità andata in onda ieri sera, ci sono diverse persone che passeggiano e indossano dei cubi colorati e sorridenti in testa (sono le icone che su Netflix rappresentano i vari utenti che condividono un abbonamento).

In fondo, com’è che si dice? Se ami qualcuno, lascialo libero. Ci vediamo la prossima settimana ❤️ — Netflix Italia (@NetflixIT) February 5, 2024

I commenti social

Lo spot, semplice ma davvero molto efficace è piaciuto moltissimo agli utenti social che su Twitter si sono complimentati con la "mente" che l'ha concepito. Qualcuno, però, si è distaccato dal messaggio lanciato da Netflix e ha scritto: «Vi sbagliate, io non guardo Sanremo nemmeno sotto tortura... vi rimarrò fedele per sempre».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 10:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA