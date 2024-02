Angelina Mango, il messaggio prima di salire sul palco: «La vita è preziosa»

di Redazione web

Angelina Mango è una dei 30 artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. Nella prima puntata della kermesse, la cantante si è esibita 15esima, proprio a metà scaletta e, con la sua "La Noia", ha incantato il pubblico presente a teatro ma anche quello a casa che sui social le ha riservato solamente commenti positivi. La cantante, poi, ha voluto mandare un messaggio forte anche dietro alle quinte e il motivo è presto detto.

Il messaggio di Angelina Mango

Subito dopo la sua esibizione, Angelina Mango è tornata carichissima dietro alle quinte: il suo esordio sanremese, infatti, è andato più che bene. Lo staff della cantante l'ha ripresa in vari momenti, mentre "sfilava" con il suo abito originalissimo oppure quando ha deciso di prendere le scale per salire al piano superiore del teatro e non l'ascensore, soluzione più comoda visto l'abito e le scarpe con una zeppa vertiginosa.

Angelina Mango, poi, è stata immortalata anche mentre, con una penna nera, si scriveva sul polso sinistro un messaggio molto importante: «La vita è preziosa!» e si girava verso la telecamera dicendo: «Eh già». Anche la cantante, quindi, si è voluta accodare al messaggio lanciato da La Sad in merito al tema delicato del suicidio e, perciò, della salute mentale.

L'esibizione di Angelina Mango

Angelina Mango è sembrata una delle artiste più navigate presenti a Sanremo: è salita sul palco con molta emozione, certo, che però, ha incanalato tutta nella sua voce.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Febbraio 2024, 08:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA