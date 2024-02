Sanremo, Amadeus geloso di Marco Mengoni: «Ma proprio mia moglie devi baciare scusa?»

di Redazione web

Marco Mengoni è il co-conduttore della prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Finora, il cantante che affianca Amadeus, è uscito sul palco dell'Ariston tre volte: la prima, per dare il benvenuto al pubblico a teatro e a quello a casa, la seconda, per esibirsi con la sua "Due Vite" e la terza, per la sua gag divertente che ha coinvolto anche Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus.

AMA CHE VIENE TRASCINATO DA MARCO MENGONI E PER POCO FA UN VOLO SUL PALCO ANDANDO AL CREATORE 💀💀💀 #Sanremo2024 pic.twitter.com/JokDkKRZXP — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 6, 2024

Amadeus geloso di Marco Mengoni

Marco Mengoni per la sua gag comica ha deciso di scendere le scale dell'Ariston con vari oggetti che hanno completato, in un certo senso, il suo look. Tra pantofole, manette, borsette e un retino, il cantante ha anche presentato un oggetto insolito, ovvero, il "Preserbacino", una specie di barriera che non fa toccare le labbra degli ipotetici due partner mentre si baciano. «Certo, perché per essere un bacio vero, le labbra non devono toccarsi», ha detto Mengoni a un sorridente e sorpreso Amadeus. «Adesso, però, lo dobbiamo anche provare», ha aggiunto il cantante «Magari con lei» e ha indicato Giovanni Civitillo seduta in prima fila.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Febbraio 2024, 22:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA