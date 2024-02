Rose Villain a Sanremo: «Il duetto con Gianna Nannini? Dedicato a mamma che non c'è più»

Rose Villain è una dei 30 artisti in gara alla 74esima edizione del Festival di Sanremo nel quale presenterà la canzone "Click Boom!". La cantante, poi, nell'attesissima serata dei duetti, che andrà in onda venerdì 10 febbraio, canterà insieme a Gianna Nannini, uno dei brani più celebri della cantautrice toscana: "Sei nell'anima". Il pezzo ha un significato molto profondo per Rose Villain che non vede l'ora di condividere il palco con la collega.