Rose Villain nuda, le foto sul web create con l'AI: «Sono fake, mi sento violata e ho sporto denuncia»

di Cristina Siciliano

Rose Villain dice di «no» alla diffusione di foto intime fake che la ritraggono. Sul web sono apparse alcune foto che ritraggono la cantante nuda e proprio per questo motivo Rose Villain ha deciso di lanciare un appello nelle sue Instagram stories denunciando quanto è accaduto in queste ore.

A quanto pare qualcuno avrebbe diffuso delle immagini che non sono reali. La creazione di questo tipo di contenuti può partire da normalissime foto pubblicate online. Rose Villain ha così definito questo gesto come una «violenza a tutti gli effetti» ed è per questo che ha subito denunciato. In questo genere di foto il corpo viene "spogliato" tramite l'intelligenza artificiale.

L'annuncio social

«Stanno girando foto di me nuda che ovviamente sono dei fake - ha scritto Rose Villain nelle sue Instagram stories -.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Aprile 2024, 12:39

