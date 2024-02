Sanremo 2024, le pagelle dei look della finale: da Fiorello e Amadeus a Annalisa e Mahmood

E cinque. Ci siamo. Arrivati a sabato, siamo alla serata finale del Festival di Sanremo edizione numero 74. Anche questa sera sfilano tutti i 30 campioni in gara - vincitori e vinti - di quest'anno: sul palco dell'Ariston si affrontano a colpi di canzoni (molte già diventate tormentoni), ma anche a colpi di look. Oltre ai telespettatori da casa, è anche e soprattutto una platea emozionata, entusiasta e scalmanata ad applaudire i grandi nomi della musica italiana (e i loro look da sogno) durante la finale della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il trend dell'anno, ormai, lo abbiamo capito: total black e qualche volta anche white. Per non dimenticare sbrilluccichii a piene mani per tutti, democratici come poche cose al mondo. Ecco i look più belli sul palco dell'Ariston e i nostri commenti.

Sanremo 2024, la diretta della finale