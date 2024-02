Sanremo 2024, da Dargen e la lavatrice a Mahmood che bono: i meme più divertenti nella seconda serata del Festival

C'è chi guarda Sanremo per i meme e chi mente. Uno degli appuntamenti più attesi della kermesse, è quello sui social dove la fantasia degli utenti si scatena nella creazione di meme su praticamente ogni cosa che accade sul palco dell'Ariston. E la seconda serata del festival, seguitissima in televisione e sui social dove l’hashtag #Sanremo2024 rimane in tendenza perenne, ha partorito molta ilarità sui social. E uno dei piaceri della serata è seguire i vari social per raccogliere meme e tweet esilaranti e geniali e partecipare alla conversazione con tutta l'Italia appassionata di Sanremo.