Isola dei famosi, arriva una punizione per i naufraghi: cosa è successo

Nuovo provvedimento per i concorrenti dello'Isola dei Famosi. Durante l'ultima puntata del reality i naufraghisono stati divisi in due gruppi. Il primo è composto da Greta, Edoardo Stoppa, Aras Senol, Alvina Verecondi Scortecci e Valentina Vazzali. Nel secondo invece troviamo Samuel, Matilde Brandi, Edoardo Franco, Artur, Khady Gueye e Rosanna Lodi. Il regolamento parla chiaro: «i due gruppi non devono aiutarsi tra loro». Un comportamento che non è stato rispettato dai naufraghi e, per questa ragione la produzione ha inviato un comunicato ai leader dei due team: Greta Zuccarello e Samuel Peron.

Il comunicato

I due gruppi di naufraghi sono dovuti ripartire da zero, senza fuoco e senza possibilità di interagire con gli altri.

Rosy e Khady durante il daytime hanno espresso le loro perplessità mentre Greta ha ammesso di aver parlato con Rosanna. Molti concorrenti si sono ribellati a questa decisione proprio perché ora il cibo è diminuito e la situazione tra i due gruppi continua a peggiorare.

