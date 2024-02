Sanremo 2024, le pagelle dei look: da Giorgia e Annalisa a Dargen D'Amico, i voti agli outfit dei protagonisti

Riflettori puntati sulla seconda serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo, ricca di ospiti che promettono fuochi d'artificio in quanto a stile e glamour. Ma non tutti sono come Irama nel look: promettono, promettono, ma non tutti poi mantengono. Eh no, non è giusto così. In un turbinio di mise, fashion brand, stylist, ospiti e artisti, intrecciati nel fil rouge del "chi indossa cosa vestito da chi", è pervaso di messaggi più o meno subliminali e stoffe a fior di pelle. Ecco i look più belli e i nostri commenti in ordine di apparizione sul palco dell'Ariston, che ogni anno si trasforma come una sfilata della moda di New York.