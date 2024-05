Riccardo "Riky" Lorenzon e Giovanna "Chiara" Cerchier stavano insieme da trent'anni. Un amore nato nel 1994 e culminato in una convivenza iniziata nel 2001, ma senza matrimonio: per quelle nozze, tanto volute e pianificate, hanno aspettato forse troppo, ma alla fine sono arrivate, anche se non nelle circostanze che avrebbero immaginato. La coppia si è infatti giurata amore eterno in ospedale, dove Riccardo era ricoverato per una brutta malattia. E poche ore dopo, "Riky" ha detto addio.