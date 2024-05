Eurovision, Vannacci contro il vincitore Nemo: «Il mondo al contrario è sempre più nauseante»

di Redazione web

Dopo la vittoria a Eurovision 2024 di Nemo, artista non binario che rappresentava la Svizzera e prima persona di genere non binario a vincere la rassegna musicale internazionale, non potevano mancare i commenti negativi: sui social proliferano le critiche che sfociano spesso nell'omofobia.

Sulla questione interviene anche il generale Roberto Vannacci, candidato con la Lega alle prossime Elezioni Europee e sospeso dall'esercito: «Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante», scrive sul suo profilo Facebook, in riferimento al titolo del suo libro, uscito l'anno scorso, che si chiamava appunto "Il mondo al contrario".

Tra i commenti, se possibile, si legge anche di peggio: "Manifestazione creata per indottrinare subdolamente la gioventù con i "Loro" valori europei.

Ultimo aggiornamento: Domenica 12 Maggio 2024, 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA