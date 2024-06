Oroscopo di giovedì 6 giugno 2024: Luna Nuova in Gemelli, sentimenti al massimo. Chi sale e chi scende

L'oroscopo di giovedì 6 giugno 2024. Potente Luna Nuova in Gemelli, dove si trovano anche Mercurio, Giove, Venere e Sole. Saturno e Nettuno sono nei Pesci e Marte in Ariete (ancora per pochi giorni). Urano è in Toro.

Questa Luna segna per tutti l'ingresso in un nuovo ciclo, probabilmente molto diverso da quello vissuto negli ultimi sei mesi. È tempo di leggerezza e soprattutto di amore. Il consiglio del giorno è: «Vivete la vita senza i freni della mente».

I segni di fuoco si aprono al dialogo e vogliono mettersi in gioco. I segni di terra lavorano per ottenere belle soddisfazioni e risolvono questioni in sospeso. Quelli d'aria si rendono conto che hanno bisogno di divertirsi. I segni d'acqua affrontano alcune questioni personali e si rilassano.

