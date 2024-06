Carmine Zurlo, scomparso da due anni. A Chi l'ha visto l'appello di mamma Rossella: «Gli amici sanno, ma non parlano»

di Dajana Mrruku

La scomparsa di Carmine continua a lasciare senza parola Federica Sciarelli che accoglie nello studio di Chi l'ha visto la mamma Giusy e la sorella Rossella che voleva essere accompagnata all’altare dal fratello, ma adesso si sposerà con un macigno nel cuore. Ma loro due non vogliono fermaersi e vogliono scoprire la verità. L’appello di Giuseppina di due anni fa: «Vi prego non abbandonatemi, trovate mio figlio Carmine, il dolore è troppo forte». Il figlio non è tornato a casa e l’idea è che sia stato fatto scomparire. «Mettetevi una mano sulla coscienza», chiede Federica Sciarelli agli ascoltatori. Ma che cosa è successo?

La storia di Carmine

La scomparsa di Carmine ha lasciato tutti senza parole. Ad un passo dal realizzare i suoi sogni, ma Carmine la mattina del 14 marzo del 2022 esce di casa e non torna più. «Esce alle 8, prende la macchina di mamma e va via. Quella mattina non ha salutato mamma e lascia sul tavolo i suoi documenti. Verso ora di pranzo Diamante, la fidanzata incinta mi chiede se ho visto Carmine, ma nessuno sapeva nulla», ha raccontato la sorella del giovane, Rossella.

La preoccupazione inizia già da mezzogiorno perché il telefono del ragazzo non è più raggiungibile e Carmine non era andato dalla fidanzata all'università.

I problemi con la giustizia

Carmine ha avuto problemi con la giustizia, ma, come dice la mamma, «un capitolo chiuso» perché sognava di andare via. Diamante, tuttavia, gli chiese di rimanere fino alla nascita del figlio. La famiglia di Carmine ha vissuto alcuni drammi in passato. Giovanni Zurlo, il papà di Carmine, è stato ucciso quando aveva appena il figlio aveva due anni, nel 1995, mentre il fratello della madre, il boss Francesco Di Martino è stato arrestato nel 2022. L’ambiente dal quale il figlio si è voluto tirare fuori ha avuto un peso sulle scelte di famiglia. La mamma Rossella ha fatto un altro appello, questa volta più chiara: «Mio fratello, il boss Francesco Di Martino, sa ma non parla e anche gli amici di mio figlio. Ho il diritto di sapere che fine ha fatto Carmine».

