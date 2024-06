Chiara Ferragni commenta "Sexy Shop" di Fedez (e smentisce la telefonata): «Che disagio, per me è tutto orrendo»

di Dajana Mrruku

Chiara Ferragni e Fedez sono sempre sulla bocca di tutti. Martedì a Pomeriggio 5 Myrta Merlino ha dato in esclusiva un retroscena su una telefonata di Chiara Ferragni in cui si lamentava dell'ex marito perché ha trascorso anche lui, come lei, il weekend a Forte dei Marmi. L'imprenditrice digitale avrebbe detto: «È venuto a Forte dei Marmi solo per rompere le scatole a me», telefonata poi smentita. Ma non solo. Durante una chiacchierata con una sua amica, la Ferragni avrebbe rivelato cosa pensa del singolo "Sexy Shop" di Fedez e delle sue nuove conquiste.

Le indiscrezioni

Deianira Marzano è stata nuovamente ospite a Radio Marte per parlare degli scoop più bollenti, tra cui anche la sua nuova amicizia con Chiara Ferragni che le manda alcuni messaggi con rivelazioni incredibili: «Certo che ci sentiamo ancora. L’ho contattata in questi giorni e le ho detto ‘che disagio quella cosa che ha fatto il tuo ex con Iovino’. Si parlavo di quello che è successo e del fatto che forse si sono accordati. Comunque lei mi ha risposto: “Ma anche la canzone che disagio”».

«Quindi - continua - abbiamo il commento di Chiara alla canzone di Fedez, è una mia esclusiva. Mo quello si offende per la reazione di Chiara. La canzone però è sempre una dedica, non è una cosa brutta. Uno ti pensa e ti scrive un brano. Ma le ho chiesto anche altre cose, non solo di Cristiano e della canzone. Poi le ho detto: “Ma invece delle ragazze con cui è stato visto Fedez cosa pensi?”. Lei ha risposto: “Per me è tutto orrendo, ma che sia felice lui, guarda, l’importante è quello”.

