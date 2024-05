Pagelle look Eurovision finale: Angelina Mango (10) magnetica, Austria (8,5) sexy, Francia divino (9)

di M.I

Il look della vincitrice o del vincitore dell'Eurovision Song Contest 2024 riuscirà a brillare come il trofeo? Noi ci auguriamo di si. C'è da dire che ormai abbiamo conosciuto i protagonisti e più o meno sappiamo cosa aspettarci..ma mai dire mai. Siamo sicuramente curiosi di vedere i Windows95man e capire se anche questa volta dimenticheranno i pantaloni. Grande attesa anche per il look della nostra strepitosa Angelina Mango, ma non ci nascondiamo, siamo tutti curiosi di sapere se assisteremo ad un altro rito satanico di Bambie Thug. Insomma i look dei cantanti in gara ci hanno stupito, incantato, lasciato a bocca aperta ma anche fatto sgranare gli occhi dallo stupore. Pronti quindi a scoprire i look della finale? Noi come sempre non vediamo l'ora.

Le conduttrici, Petra Mede e Malin Åkerman (10) perfette

Splendide, divine, nulla da dire. Una in bianco, l'altra in nero, sono la perfetta combinazione. Tra texture di pelle e scollature, possiamo dire che sono delle padrone di casa ineccepibili. Di sicuro, per la finale, hanno sfoggiato il loro look migliore. Voto 10

Svezia, Marcus & Martinus (9) nostalgia

Nella prima semifinale ci erano piaciuti davvero tanto. Ci danno sempre la stessa impressione della prima volta: sembrano essere scappati da un video di MTV portando grande nostalgia nei nostri cuori. Ripropongono l'outfit della prima puntata: tute lucide con accenni blu elettrico che li rende molto anni 2000. Per noi il voto è sempre 9

Ucraina, Alyona Alyona & Jerry Heil (10) ci stregano

Il 10 della prima puntata non si smentisce, sia per i look sia per la scenografia. Sembra essere arrivata sul palco Diana, la dea della caccia e con lei una lottatrice di sumo immersa nel mondo de Il Signore degli Anelli. Abito lungo per una, completo con pantaloni satin per altra. Complimenti anche al lavoro degli hairstylist. Per noi il voto è 10, ci hanno stregate

Germania, Isaak (8,5) talento

Stasera la Germania porta sul palco tutta la personalità di Isaak. Ha cambiato colore di capelli, sembra un'altra persona. Il look invece è sempre molto classico, total black come la prima serata. Il cantante lascia sfilare il suo talento piuttosto che il look. Voto 8,5

Lussemburgo, Tali (8,5) lunghe trecce

Le nostre preghiere per il suo team di parrucchieri ripartono da dove si erano interrotte: non hanno fatto in tempo a scioglierle le trecce la scorsa sera che hanno dovuto fare di nuovo tutto per la serata della finale. Anche lei opta per il look della scorsa esibizione che comunque non ci è dispiaciuto. Né sobrio, nè appariscente: di sicuro le dona. Voto 8,5

Israele, Eden Golan (10) elegante

Per la scorsa esibizione l'abbiamo definita una vestale, perfetta in tutte le sue sfumature. Continua ad incarnare bellezza e eleganza. Anche lei ha optato per il look della precedente esibizione. Voto 10

Lituania, Silvester Belt (5) coraggioso

Lo stile hipster berlinese gli appartiene, è innegabile. Confermiamo il fatto che dalla Terra si veda limpidamente la sua tuta rossa psichedelica. La scorsa volta gli avevamo dato 4 ma il voto sale a 5 per il coraggio di averla riproposta anche alla finale dell'Eurovision

Spagna, Nebulossa (9) ballerini divini

Il look è lo stesso della precedente volta ma di Zorro le manca solo il cavallo. Bisogna ammettere che la scena è letteralmente rubata dalla performance dei ballerini e del loro striptease divino. Il voto da 8 passa a 9 grazie a loro

Estonia, 5miinust x Puuluup (6) sarto disperso

Continua ad imperversare la sagra del cafone. Ancora disperso il sarto degli artisti dell'Estonia che non ha completato i loro abiti nemmeno per la finale. Il voto non supera la sufficienza, 6

Irlanda, Bambie Thug (2) satanica

Satanica? L'abbiamo definita già così dal primo momento e non è cambiato nulla, nemmeno nella serata finale. Chissà se Tim Burton l'avrà chiamata per proporle il ruolo da protagonista di un nuovo "La sposa cadavere". Look da cigno nero, demoniaca che prova a redimersi, ma per noi il voto resta "dannatamente" lo stesso, 2

Lettonia, Dons (8) supereroe



È tornato, e non vedevamo l'ora il protagonista di Split. Il nostro "spartano blu" della scorsa puntata stasera ci sembra Vision della Marvel. Meriterebbe un voto più basso per aver riproposto, come molti, lo stesso look, ma per la fiducia gli diamo sempre 8

Norvegia, Gåte dark (8) dark

Anche per loro stesso look: sembrano ricordarci gli Evanecence ma con un spruzzata di Twilight dark. Voto 8

Italia, Angelina Mango (10) femme fatale

Altro che "cumbia della noia" Angelina porta le vibes della gioia e della femme fatale. L'omaggio ad American Beauty ci piace molto. Magnetica fino alla fine: si siede su un trono come una vera regina, non di spade, ma di rose. Voto 10

Serbia, Teya Dora (6) Ursula

La nostra ballerina dark dai toni ancestrali è affascinante ma a pensarci bene il suo look ci ricorda Ursula, la cattiva di Ariel. Voto 6

Finlandia, Windows95man (3) ancora nudi

Onestamente non vedevamo l'ora di vederli e soprattutto capire se questa volta il sarto gli avesse cucito dei pantaloni: tentativo fallito. Forse l'artista preferisce non usare i vestiti per ricordare il mito di Pangu, il creatore dell'Universo. Voto 3

Portogallo, Iolanda (7) make up strepitoso

Anche stasera "è andata in bianco": a quanto non ha lasciato il "raduno dei gelatai" al quale si era unita la scorsa volta e torna sul palco con lo stesso look. Voto 7 più per il make up che è strepitoso, piuttosto che per l'outfit.

Armenia, Ladaniva (7,5) Pocahontas

La Pocahontas mezza gitana mezza texana anche stasera propone camicia cropped in lino bianco, e la chioma raccolta in due lunghe trecce. Voto 7,5 per la simpatia e originalità

Cipro, Silia Kapsis (8) vibes anni 2000

La Britney di Cipro è tornata e ha portato le sue solite vibes anni 2000. Anche lei ci fa venire la nostalgia di MTV. Il look però ricorda anche un po' quella di una tennista stilosa. Porta una ventata di freschezza e gioventù sul palco. Il bianco le dona. Voto 8

Svizzera, Nemo (8) originale

Alla ricerca di Nemo..anche stasera look da bomboniera di battesimo, ma tutto sommato simpatico e originale il tulle che lo avvolge. Voto 8

Slovenia, Raiven (6) nude-look

La nostra artista uscita direttamente dai videogiochi coreani è tonata riproponendo lo stesso look della scorsa volta, o meglio un nude-look. Sempre più concentrati sul far vedere la loro fisicità piuttosto che outfit appariscenti. Voto 6

Croazia, Baby Lasagna (8) nobile

Abbiamo adorato fin dal primo momento Baby Lasagna, sarà solo per via del nome o ci ha colpito anche il suo outfit? Ripropone il suo look da nobile shakespiriano indossando vestiti trovati nel baule abbandonato della nonna. Voto 8

Georgia, Nutsa Buzaladze (9) amazzone gold

L'amazzone georgiana è tornata in gold. Propone lo stesso look della volta precedente che ci era sembrato fresco e adatto alla sua performance. Voto 9

Francia, Slimane (9) divino

La sua voce è divina, il suo outfit meno. Come sempre ci ricorda la zanzariera dei passeggini che protegge i bambini. Il look nel complesso non ci dispiace ma comunque passa in secondo piano in quanto il talento e il fascino la fanno da padrona. Voto 9

Austria, Kaleen (8,5) sexy

La scenografia esalta il look ma ci propone il precedente body dalla texture metallica abbinato agli stivali anch'essi metallici la rendono sexy. Un po' di carta alluminio di lusso, ma vince la sua lunga coda rossa. Voto 8,5

