Moglie e marito aggrediti a calci e pugni da una baby gang, la donna ha perso il bambino che aveva in grembo

Moglie e marito stavano rincasando da un appuntamento romantico nel quartiere Streeterville di Chicago quando sono stati assaliti all'improvviso da una banda di ragazzini, apparentemente senza motivo. «Ci hanno spruzzato dello spray al peperoncino e poi hanno iniziato a colpirci con calci e pugni al volto e allo stomaco», ha raccontato la donna a Fox 32. I colpi sono stati così forti da aver fatto perdere alla donna, identificatasi solo come "Nina", il figlio che portava in grembo.

L'aggressione

L'aggressione è avvenuta intorno alle 20:30 di venerdì scorso. La coppia, già con un figlio che li stava aspettando a casa, si è imbattuta in un gruppo di ragazzini che gli hanno gridato: «La strada è nostra. Non potete attraversare la nostra zona». A quel punto uno di loro ha colpito alle spalle il marito sulla testa, che ha detto subito alla moglie di scappare, ma non c'è stato tempo, perché una ragazza della banda l'ha subito presa per i capelli, iniziando il massacro ai danni dei due malcapitati.

Mentre alcuni membri della banda tenevano fermi il marito, altri strattonavano e colpivano la donna allo stomaco, facendole perdere il figlio che portava in grembo da due settimane. «Mi hanno detto: non puoi andartene in giro così, saltellando in quel tuo vestitino», ha raccontato Nina. «Non hanno rubato niente», volevano solo tenere lontani dalla loro strada quelli che consideravano degli intrusi.

Quando la polizia di Chicago è arrivata sul posto è riuscita ad arrestare solo un ragazzo di 14 anni e una ragazza di 17.

Le reazioni della comunità

I due aggrediti non hanno voluto rivelare i loro nomi completi, ma hanno parlato con toni preoccupati della crescente criminalità in città. Neanche due settimane fa i residenti della zona hanno chiesto congiuntamente all'amministrazione cittadina di avviare un'azione contro le bande di adolescenti che compiono simili atti, in un quartiere che ha visto solo nell'ultimo anno un aumento del 12% delle aggressioni.

