Michele Lanfranchi, possibile svolta: il proprietario di casa indagato per omicidio. Ma sulla dinamica è ancora mistero

Il pm Liliana Todaro ha iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto, con l'ipotesi di omicidio il proprietario dell'abitazione dove sarebbe morto Michele Lanfranchi, 19 anni, il cui cadavere è stato trovato sabato sera a Messina sul marciapiede antistante l'appartamento. indagato il quarantenne Giovanni Laganà, anche a sua tutela per le fasi future dell'indagine. Lo scrive oggi il quotidiano la Gazzetta del Sud.

Indagato il padrone di casa

La procura e la squadra mobile di Messina stanno indagando ancora in tutte le direzioni e ieri hanno sentito Laganà, così come una serie di persone che hanno assistito alla tragedia.

Su Laganà al momento non c'è alcuna richiesta di misura cautelare; su di lui, come sugli altri testimoni, è stato fatto l'esame stub il cui esito sarà fondamentale. Lanfranchi dopo l'incidente sarebbe stato preso di peso e trasferito in strada, nella via Michelangelo Rizzo, una stradina laterale del rione Giostra. Gli inquirenti si sono insospettiti del fatto che il suo corpo sia stato trovato all'esterno con la pistola in mano come per creare una messinscena.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Giugno 2024, 07:56

