Tre neonati abbandonati nella stessa strada in sette anni: sono tutti fratelli, figli degli stessi genitori. Elsa trovata da un passante

Tre neonati sono stati abbandonati a Londra nell'arco di sette anni probabilmente dalle stesse persone. La polizia inglese è sulle tracce dei genitori di tre bambini trovati a distanza di anni avvolti in borse della spesa e coperte nella zona est della città. Un tribunale ha rivelato lunedì che la piccola Elsa, trovata abbandonata in un parco nella stagione fredda, a gennaio, è la sorella di altri due bambini che avevano subito lo stesso trattamento.

La sorella e il fratello di Elsa, chiamati dai media locali con gli pseudonimi Harry e Roman, sono stati lasciati da neonati in posti vicini nel 2017 e nel 2019. Tutti e tre sono stati trovati vivi e sono stati subito curati, poi i due più grandi sono stati adottati. ​Un test del dna ha rivelato che sono imparentati.

La storia dei fratelli di Elsa

Tutto è iniziato nel settembre del 2017, nel quartiere di Newham, quando Harry fu ritrovato avvolto in una coperta in un piccolo parco. La polizia fece appello alla mamma di farsi avanti ma non si presentò nessuno. Un anno e mezzo dopo, nel 2019, Roman fu scoperta in un altro parco vicino, avvolta in una coperta in una borsa della spesa. «La bambina aveva la fronte gelata…poco dopo stava nevicando», aveva detto alla BBC nel 2019 l’uomo che l’ha scoperta e ha avvertito la polizia.

Il ritrovamento di Elsa

A gennaio 2024 Elsa è stata ritrovata da un dog sitter dopo le 21 di sera, avvolta in asciugamani, a pochi passi dallo stesso luogo di Roman. Il passante ha tenuto la bambina al caldo fino all'arrivo dei paramedici, che l'hanno controllata prima di portarla in ospedale. Gli agenti hanno dichiarato che probabilmente la neonata è frutto di una gravidanza nascosta.

Alla ricerca della donna misteriosa

Una settimana dopo il ritrovamento della bambina, la polizia ha chiesto aiuto per identificare una donna che indossava un grande cappotto scuro con una sciarpa o un cappuccio di colore chiaro intorno al collo e uno zaino sulla schiena, che è stata avvistata poco prima della scoperta della neonata.

