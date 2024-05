Nemo, chi è il vincitore dell'Eurovision: «Rendermi conto della mia identità mi ha reso libero»

Nemo è la prima persona non binaria a vincere l'Eurovision. Il termine non binario indica il non riconoscersi strettamente né nel genere maschile né in quello femminile e in inglese si riferiscono a se stessi con i pronomi they/them (loro/essi). Possono identificarsi sia come uomo che come donna, da qualche parte nel mezzo o completamente al di fuori di queste categorie. Oltre a lui, nella competizione era presente anche l'irlandese Bambie Thug come persona non binaria.

Chi è il vincitore dell'Eurovision

Nemo Mettler, artista svizzero di 24 anni, ha iniziato a suonare il pianoforte, il violino e la batteria fin da bambino: si è avvicinato al canto lirico all'età di 9 anni prima di interessarsi al rap e iniziare a scrivere canzoni.

È entrato nel cast di un musical a 13 anni, ma il successo è arrivato nel 2016 con un rap in svizzero tedesco diventato virale sui social network. Nel 2018 ha vinto il premio come miglior artista svizzero agli Swiss Music Awards.