Patrizia e Bianca, morte nel Natisone: folla e commozione alla camera ardente, su uno schermo le foto delle ragazze

Una grande folla per l'addio a Bianca Doros e Patrizia Cormos, le due ragazze scomparse nella piena del Natisone nei pressi del Ponte Romano di Premariacco il 31 maggio e le cui salme sono state recuperate il 1/o giugno. In una camera ardente gremita da semplici cittadini, tra i quali numerosi esponenti della comunità romena friulana, è stato presieduto oggi dal decano della Chiesa ortodossa romena del Triveneto padre Florin Chereches e concelebrato con altri sacerdoti il rito di commiato per le due ragazze morte nel fiume.