Daniele Bossari: «Ho avuto un tumore, ecco come l'ho scoperto. Io e Filippa abbiamo sofferto, ora siamo più forti»

Daniele Bossari non ha mai nascosto la sua passione per tutto ciò che riguarda la meditazione, la spiritualità e anche la potenza e l'energia dei cristalli. Infatti, proprio di recente, ha pubblicato il suo nuovo libro intitolato "Cristallo" che lui descrive come un «personalissimo viaggio all'interno del mondo delle pietre». Bossari, in un'intervista al Corriere della Sera, ha raccontato di aver attraversato un periodo molto difficile e delicato della sua vita: la diagnosi di tumore è stato un duro colpo da incassare ma al suo fianco ha sempre avuto la moglie Filippa Lagerback e la figlia Stella.

L'intervista di Daniele Bossari

Nel 2022, la vita di Daniele Bossari cambiò drasticamente quando scoprì di avere un tumore. Al Corriere della Sera ha raccontato: «Stavo meditando con un pezzo di shungite, una forma del carbonio. D’un tratto ho avvertito una resistenza in gola. Ho fatto finta di niente, ma nei giorni successivi, ogni volta che mi sedevo sul mio cuscino da meditazione, sentivo quella stessa resistenza. Poche settimane dopo, il responso dell’esame istologico: carcinoma alla base della lingua».

«È ovvio che non è stato il cristallo a “parlarmi”, ma dalla concentrazione sul corpo ho potuto sentire meglio quel nodo. Un cancro impossibile da operare, ma curabile con chemio e radioterapia, cosa che naturalmente ho fatto affidandomi con fiducia alle cure mediche. Milano rappresenta un’eccellenza in questo senso, sono stato curato benissimo. Ci tengo a dire che la mia passione per le scienze contemplative non ha nulla a che fare con la medicina ufficiale, che è necessaria e alla quale sono ricorso».

L'amore per Filippa e Stella

Nella sua intervista al Corriere della Sera, Daniele Bossari ha anche parlato dell'amore per la moglie Filippa Lagerback e la loro figlia Stella: «Io e Filippa abbiamo sofferto moltissimo, sia per il tumore sia perché io ad un certo punto mi sono come "spento", ma questa esperienza, l’esperienza della malattia, ci ha reso ancora più uniti.

