Giorgia Meloni a sorpresa al Tg La7, da Mentana una frecciatina a Lilli Gruber: «Non vorrei le dicano che è incontinente...»

Intervista a sorpresa per la premier Giorgia Meloni, che è apparsa all'improvviso nello studio del Tg La7 con Enrico Mentana. Non potendo partecipare venerdì alla trasmissione pre-elettorale a cui era stata invitata perchè impegnata a Verona con il presidente Sergio Mattarella, come spiegato dallo stesso Mentana in studio, la presidente del Consiglio ha accettato di anticipare a stasera la sua presenza.