Donna incinta sveglia il compagno: «Svegliati, devo partorire». Ma il futuro papà era morto nel sonno

Una donna incinta ha tentato di svegliare il compagno ma invano: l'uomo era morto. Thomas Gibson, 40 anni, si era addormentato sul divano di casa la sera prima per non risvegliarsi più. Rebecca Moss, la sua compagna, gli ha detto «svegliati, è il giorno del bambino» toccandolo e ha trovato un corpo «freddo e rigido». Poche ore dopo, la donna ha dato alla luce la loro figlia Harper nel parto cesareo programmato in ospedale. La tragica vicenda è avvenuta a Manchester il 7 giugno 2023 e ora si sono scoperte le cause della morte. Gibson ha subìto un arresto cardiaco dopo che un medico ospedaliero aveva letto male una lastra fatta undici giorni prima.

Il dramma

Moss ha tentato di svegliare Gibson attorno alle 5:15 della mattina e si è accorta che non respirava.

L'indagine medica

Dall'inchiesta è emerso che Gibson si è recato al Wythenshawe Hospital A&E di Manchester il 27 maggio 2023 dopo aver sofferto di un grave mal di stomaco per circa tre settimane. Un medico neo-abilitato ha riconosciuto una potenziale anomalia cardiaca nell'esame senza però pensare fosse clinicamente significativa in assenza di altri sintomi. Dalle indagini è emerso che si trattava di un'aritmia che può portare ad un improvviso arresto cardiaco. L'ospedale ha ammesso di aver sbagliato la diagnosi. Il dottor Matthew Thornber, consulente dell'ospedale, ha affermato che la condizione richiede esperienza per essere individuata.

