Sanremo, Alfa posta sui social uno stralcio del brano inedito, poi lo cancella. A rischio squalifica?

Una delle regole principali del Festival di Sanremo è che i cantanti, finché non si esibiscono, hanno il veto di far sentire il brano (anche qualche stralcio) o rivelare il testo, prima del tempo. Ogni anno, tuttavia, sembra che questa regola venga in qualche modo dimenticata: era già successo con Fedez e Francesca Michielin (con "Chiamami per nome") e Gianni Morandi (con "Apri tutte le porte"). Ora, è il turno di Alfa che è in gara con la canzone "Vai". Ecco cos'è successo.

Alfa svela il brano su Instagram

Alfa salirà sul palco di Sanremo con la canzone "Vai" che i telespettatori avrebbero dovuto ascoltare questa sera, dato che, si esibiranno tutti i 30 cantanti. Il giovane cantautore, tuttavia, qualche ora fa, ha pubblicato uno stralcio del suo brano in una storia Instagram: canta accompagnandosi con la chitarra e scrive «Prima che esca tolgo l'audio, a stasera».

Tuttavia, Alfa dovrebbe sapere che con il mondo dei social non si scherza e, infatti, nonostante lui abbia avuto la premura di cancellare tutto, il video è diventato virale su Twitter. Quindi, il cantante rischia la squalifica? A tal proposito è intervenuto il suo staff.

Le dichiarazioni dello staff di Alfa

Lo staff del cantante è stato raggiunto da FanPage e ha specificato: «Musica diversa dal brano di Sanremo 2024». Può essere che si trattasse di un verso della canzone "Vai" eseguita, però, su tutt'altra musica. Quindi, proprio per questo, nonostante Alfa sia finito in tendenza su X, non c'è stata nessuna violazione regolamentare.

