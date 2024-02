Sanremo, Fiorello saluta Sofia Goggia: «Siamo con te». Poi ironizza su Il Tre e i Ricchi e Poveri

di Redazione web

Fiorello affiancherà Amadeus sul palco del teatro Ariston, solo durante l'ultima sera del Festival di Sanremo, come co-conduttore si intende. Infatti, in questi giorni, il comico siciliano commenterà la kermesse con il suo Viva Rai2! che farà divertire tutti i telespettatori. A pochi minuti dall'inizio della trasmissione, Fiorello si è collegato con il Tg1 dal celebre balconcino e ha salutato Sofia Goggia. Poi ha scherzato su Il Tre e i Ricchi e Poveri.

Fiorello e la gag sui cantanti in gara

Fiorello è stato intervistato da Giorgia Cardinaletti a pochi minuti prima dell'inizio della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Il comico è prontissimo e, come tutti gli italiani, non vede l'ora di vedere lo spettacolo. Durante la sua intervista ha scherzato sui Ricchi e Poveri: «Guardate ci sono i Ricchi che stanno entrando all'Ariston. So contenti? E certo sono ricchi!».

Fiorello, poi, ha anche fatto divertire con una battuta su Il Tre: «Volevo fare un saluto a Il Tre, che è andato a mangiare dalla mamma e poi torna per esibirsi», riferendosi al fatto che canterà per ultimo.

“devi sapere che il tre è partito mezz’ora fa, va a casa a roma a cenare con la mamma, poi torna a cantare” 💀💀💀💀 #Sanremo2024 pic.twitter.com/JX4W61MPWS — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 6, 2024

Il saluto a Sofia Goggia

Fiorello, poi, ha anche voluto salutare la sciatrice Sofia Goggia, reduce da un brutto infortunio.

