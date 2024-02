Sanremo, Angelina Mango «carica a pallettoni». Arisa: «Fat' send! Che tutto il Sud possa cantare attraverso la tua bellissima voce»

Mancano poche ore all'inizio della 74esima edizione di Sanremo e i cantanti in gara si stanno preparando a salire sul palco più ambito d'Italia. Quest'anno, al Teatro Ariston debutterà anche Angelina Mango che si esibirà con il brano "La Noia". La cantante ha riscosso moltissimo successo lo scorso anno: dopo l'uscita da Amici, le sue canzoni sono esplose in radio e sui social e Arisa, una delle ormai ex professoresse del programma, ha voluto farle un augurio.