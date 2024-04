Arisa cerca un fidanzato, l'appello in diretta tv a The Voice Generations: «Sono single e sulla piazza»

di Redazione web

Arisa cerca un fidanzato e ha lanciato un appello in diretta tv durante l'ultima puntata di The Voice Generations, spin-off di The Voice presentato da Antonella Clerici e andato in onda ieri venerdì 19 aprile 2024. «Sono single e sulla piazza», ha detto la 41enne sfoggiando un outfit provocante dalla scollatura mozzafiato.

L'appello

Non è la prima volta che la cantante lucana parla della sua situazione sentimentale.. La scorsa estate, Arisa era tornata a infiammare il web con degli scatti (a dir poco) audaci. La cantante senza veli nè filtri aveva scritto ai suoi follower. «Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio.

Il talent

Cosa è “The Voice Generations”? Come detto, si tratta dello spin-off di The Voice in cui a sfidari sono famiglie, amici, colleghi e gruppi di cantanti di generazioni differenti uniti dalla passione comune per la musica. Stasera in tv sapremo il nome dei vincitori. Nella precedente puntata, i coach Loredana Bertè, Gigi D'Alessio, Clementino e Arisa hanno selezionato, durante le tradizionali Blind Auditions, gli 8 gruppi di cantanti che si sono affrontati nella serata finale.

