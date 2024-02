FantaSanremo, da Sesto Sangiovanni a Mr Rain con l'ombrello (ma se è aperto è un guaio). Tutti i bonus, malus e i punti amarcord

Perché Sanremo è Sanremo ma... anche il Fantasanremo non scherza! La kermesse più attesa dell'anno sta per cominciare e la maggior parte degli italiani farà le ore piccole per assistere a quanto accadrà sul palco dell'Ariston. I cantanti penseranno a esibirsi al meglio, a cantare e a trasmettere emozioni ma avranno anche un compito ben preciso: far guadagnare punti preziosi ai fan che li hanno in squadra al Fantasanremo. Ora che i team sono fatti (le iscrizioni chiudevano ieri, lunedì 5 febbraio), ecco quali sono le regole a cui bisogna prestare più attenzione: bonus, malus e anche punti amarcord.