Mare Fuori a Sanremo, il cast fa il tifo per Clara e Geolier: «Avete spaccato», ma anche Angelina Mango conquista gli attori

Sanremo è finalmente cominciato e tra i 30 artisti in gara c'è anche una conoscenza dei fan di Mare Fuori: Clara Soccini. La cantante, infatti, nella fiction di successo, interpreta Crazy J. Ieri, nella prima serata di Sanremo, si è esibita per prima dando il via alla 74esima edizione del Festival. Non potevano mancare i commenti affettuosi dei colleghi di set che hanno fatto il tifo anche per Geolier e Angelina Mango.

Il tifo per Clara e Geolier

Clara con la sua "Diamanti Grezzi" ha rotto il ghiaccio dando il via alla 74esima edizione del Festival di Sanremo. La cantante, che si è presentata sul palco con un vestito color antracite e un dettaglio brillantinato sul lato, ha incantanto tutti, anche alcune colleghe di Mare Fuori. L'attrice, infatti, è stata ripostata nelle storie di Maria Esposito, che nella fiction interpreta la "queen" Rosa Ricci, che ha scritto: «Spacchi», aggiungendo l'emoticon di un'esplosione. Anche Ludovica Coscione, che in Mare Fuori veste i panni di Teresa, ha ripreso l'amica mentre cantava e ha scritto: «Vola amore». Le due attrici, poi, si sono espresse anche sull'esibizione del rapper napoletano Geolier che si è esibito con la canzone "I P' Me, Tu P' Te". Maria Esposito, che è anche la protagonista del suo video, ha semplicemente postato l'esibizione del cantante con l'emoticon della medaglia d'oro, mentre, Ludovica Coscione ha approvato la canzone scrivendo «Sì» a caratteri cubitali.

Angelina Mango piace

Infine, anche Angelina Mango ha conquistato gli attori di Mare Fuori. La cantante si è esibita con il brano "La Noia" e Giacomo Giorgio, che nella fiction è Ciro Ricci, ha ripreso la performance dalla sua televisione e ha scritto: «Hai già vinto».

