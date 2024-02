L'alimentazione e la dieta è importante anche per i cantanti che partecipano al Festival di Sanremo: per salire carichi sul palco, infatti, devono avere le giuste energie e le corde vocali devono essere sempre idratate. Proprio per questi motivi, dovrebbero assumere cibi specifici, almeno durante la settimana sanremese. Ecco che cosa ha spiegato la dottoressa Monica Germani, nutrizionista dietista di Mahmood e Noemi.