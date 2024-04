Cane sovrappeso, cosa fare? I consigli per la dieta e l'esercizio fisico dei nostri amici a 4 zampe

Pensate che il vostro cane sia sovrappeso? A stabilirlo deve essere comunque il veterinario, ma se la bestiola vi sembra troppo “tonda” fate bene a preoccuparvi. Il sovrappeso infatti, proprio come per noi umani, è un problema anche per i nostri amici a quattro zampe e comporta loro tutta una serie di problemi di salute.





I consigli e la dieta

Per combattere il sovrappeso le chiavi sono due: l'alimentazione (dieta) e l'esercizio. Sarà quindi importante seguire la dieta prescritta dal veterinario ed evitare bocconcini fuori pasto (anche se il vostro amico vi fa gli occhi dolci a tavola!), ma la giusta attività fisica è indispensabile.

