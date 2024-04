Cani e gatti in passerella: la tenerissima sfilata di moda degli amici a 4 zampe

Gli amanti degli animali si sono riuniti a Shanghai per assistere a una straordinaria sfilata di moda per animali domestici. Questo evento unico ha visto come protagonisti modelli a quattro zampe indossare abiti in miniatura, catturando i cuori dei presenti.

Animali invece di figli

Scopri come il mercato dei prodotti per animali domestici in Cina sta vivendo un vero e proprio boom, con molti giovani urbani che scelgono di allevare animali invece di avere figli. Non perderti questo spettacolo di stile e tenerezza!

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 12:22

