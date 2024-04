«Diventare vegani può far male alla salute: i sostituti industriali della carne sono ricchi di grassi, sale e additivi» Il dottor Sumanto Haldar ha spiegato il motivo per cui adottare una dieta vegana potrebbe non essere una buona idea







di Redazione web «Diventare vegani fa male alla salute», avvertono gli esperti. Il dottor Sumanto Haldar, docente di scienze della nutrizione all’Università di Bournemouth, Inghilterra, pensa che una dieta di questo tipo non sia funzionale e che, a lungo andare, possa creare dei danni all'organismo perché la produzione di cibo che al suo interno non ha carne o derivati animali avverebbe con processi di lavorazione malsani. Le parole del dottore Il dottor Sumanto Haldar ha rilasciato un'intervista al Daily Star in merito alla dieta vegana: «Attualmente, la produzione di questi cibi a base vegetale che sono un'alternativa alla carne hanno una notevole lavorazione. I prodotti finali possono essere ricchi di sale, grassi saturi e additivi che vanno a ricreare il gusto e la consistenza dei veri prodotti a base di carne. Allo stato attuale, le alternative alla carne che sono a base vegetale non offrono gli stessi vantaggi per la salute che possono dare pietanze a base di carne. La dieta vegana La dieta vegana prevede un'alimentazione totalmente vegetale, quindi, l'esclusione di tutti i cibi di origine animale, come carne e pesce. Un'alimentazione vegan esclude anche il consumo di tutti gli alimenti di derivazione animale, come latte e latticini oppure uova e miele. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Aprile 2024, 16:23

