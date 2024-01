La tiktoker (ex vegana) mangia 22 uova e un panetto di burro al giorno: «Grazie a questa dieta sono guarita»

di Redazione web

Bella è diventata famosa su TikTok perché, ogni giorno, racconta ai suoi follower il cambiamento radicale che ha subito la sua dieta. La tiktoker, infatti, era vegana, mentre da qualche tempo, è tornata a mangiare carne e tutti alimenti derivanti dagli animali, tra cui uova e burro. Stando a quanto racconta la content creator, la sua "speciale alimentazione", l'avrebbe aiutata a risolvere alcuni problemini di salute ma i suoi racconti hanno inorridito i fan che, oltretutto, sono preoccupati per lei.

I video di Bella

La storia di Bella è stata riportata anche dal Mirror che ha raccontato che la content creator utilizza il proprio profilo TikTok come una specie di diario alimentare e, infatti, i suoi video sono tutti del tipo "Cosa mangio in un giorno". Quindi, la tiktoker spiega che la sua giornata tipo inizia con una colazione bella abbondante che prevede 10 uova strapazzate, poi, a pranzo, manzo saltato con un contorno di altre 12 uova... sì, ma questa volta, "in camicia".

Come se non bastasse, in più video, Bella racconta anche di mangiare interi panetti di burro durante il giorno e di essere consapevole di seguire una dieta carnivora ricca di grassi che, tuttavia, secondo lei, avrebbero risolto il suo eczema, la psoriasi, l'acne cistica e rosacea. I fan di Bella, però, sono molto preoccupati per lei e l'hanno avvisata nei commenti.

I commenti dei fan

I video di Bella hanno riscosso grande successo su TikTok ma non perché le persone vogliano seguire il suo esempio, anzi, tutto il contrario (fortunatamente).

