La tiktoker svela come ammaliare tutti: «Ecco tre trucchi psicologici». La voce, l'energia e la "tecnica del camaleonte"

Hannah Chan è una tiktoker che è molto seguita sui social: basti pensare che il suo profilo TikTok conta quasi 400 mila follower. Uno dei suoi video che ha riscosso più successo è stato quello in cui spiega ai suoi fan come apparire più attraenti agli occhi delle altre persone, come catturare la loro attenzione e farsi ascoltare. Hannah ha dato vari consigli che gli utenti hanno molto apprezzato e lo si evince dai commenti positivi.

Il video virale su TikTok

Hannah Chan inizia il suo video su TikTok dicendo: «Vi spiego tre trucchi psicologici per ammaliare tutti. Chi pensa di essere giudicato ogni volta che interagisce con qualcuno, non per quello che dice ma per come lo dice, si trova nel posto giusto. Il primo trucco per ammaliare è utilizzare la "tecnica del camaleonte". Tutte le persone più carismatiche adattano la propria energia in base alla persona con cui stanno parlando. Quindi, se parli con qualcuno che ha un'energia altissima ed è molto animato, se tu non sei al "suo livello", quest'ultimo penserà che non sei interessato. Se vuoi che quella persona ti consideri, devi aumentare la tua energia del 20% per eguagliare in qualche modo il suo livello».

Il consulente psicologico e life coach Bayu Prihandito aggiunge: «In psicologia, questo è ciò che chiamiamo mirroring, che aiuta a far sentire l'altra persona vista e compresa. Tuttavia, è importante notare che, in pratica, questo non dovrebbe portare a una perdita del proprio sé autentico. La chiave è essere empatici e adattivi, non imitativi».

Le parole della tiktoker

Infine, la tiktoker Hannah Chan ha spiegato: «Terzo trucco: non sminuirti mai! In questo modo, le persone che si rapportano con te, noteranno un'incertezza di fondo e un livello basso di energia che farà loro perdere interesse nei tuoi confronti. Se, invece, ragionerai in maniera positiva, ti sembrerà che tutti vogliano farti sentire a tuo agio».

