«Ho ringiovanito il look di mia mamma, ora tutti dicono che sembra mia sorella»

di Redazione web

Jasmin Yvette è una tiktoker statunitense che ha voluto fare un esperimento che vede come protagonista la sua mamma. Il video ha riscosso così tanto successo che, nel giro di poco tempo, è diventato virale su TikTok, collezionando fino a quasi quattro milioni di visualizzazioni. Il filmato, inoltre, ha anche raccolto tantissimi commenti di utenti che fanno i complimenti alla mamma di Jasmin per la sua bellezza.

Il video virale di Jasmin Yvette

Il format del video virale di Jasmin Yvette è davvero semplice ma molto efficace a giudicare dai risultati in termini di visualizzazioni, like e commenti. All'inizio del filmato, si vede la signora che esce da una stanza, indossando una tuta nera, ciabatte infradito e uno chignon alto un po' spettinato. Quindi, la donna "sfila" davanti alla figlia che la inquadra con lo smartphone e, poi, torna dentro alla stanza salvo, in seguito, riaprire la porta e uscirne completamente trasformata.

La donna, infatti, ha sostituito la tuta di flanella con dei leggins di pelle neri e un top scollato dello stesso colore e le sue ciabattine hanno lasciato spazio a dei tacchi alti neri. La didascalia che accompagna il video recita: «Ho trasformato mia mamma in una sua versione più giovane, ora, le persone dicono che sembra mia sorella».

I commenti social

Il video è piaciuto tantissimo ai follower di Jasmin Yvette che, a gran voce, le hanno chiesto di pubblicare altri contenuti social che avessero come protagonista la sua mamma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 10:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA