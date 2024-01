Topi si rifugiano sotto la coperta del senzatetto mentre dorme, tiktoker lo sveglia e filma la fuga dei ratti

di Redazione web

Molti tiktoker di New York amano documentare ciò che succede alle numerose fermate delle metropolitane delle varie linee della città e, purtroppo, molto spesso, sullo sfondo dei video, vengono riprese situazioni di disagio in cui, ad esempio, compaiono persone senzatetto abbandonate a se stesse. Un tiktoker newyorkese, di nome Heathcliff ha postato un filmato incredibile in cui mostra numerosi topi che infestano la coperta di un clochard che stava dormendo.

Il video virale su TikTok

Il video postato da Heathcliff sul proprio profilo TikTok è diventato virale sui social e in poco tempo ha totalizzato quasi 30 milioni di visualizzazioni. Il ragazzo sta aspettando la metropolitana e nota, sulla banchina, un senzatetto addormentato coperto da una specie di sacco a pelo tutto sporco. Dalla coperta fuoriescono alcuni topi che corrono verso i binari non appena sentono rumori sospetti. Quindi, il tiktoker si avvicina al pover'uomo e lo avvisa della presenza dei ratti. Il senzatetto, allora, muove la coperta ed ecco che da sotto, escono tantissimi topi che corrono all'impazzata verso i tubi delle fognature. In sottofondo, si sente Heathcliff che esclama: «Oh mio Dio!».

I commenti social

Il video di Heathcliff ha fatto il giro del web.

