«Viaggio da sola da sempre e ho visitato 35 Paesi del mondo: in questi ho avuto paura»

di Redazione web

Nora è una tiktoker molto seguita su TikTok dove posta numerosi video in cui parla dei suoi viaggi e dove racconta ai suoi follower le sue numerose avventure. In uno degli ultimi filmati pubblicati, la viaggiatrice originaria dell'Ungheria ma che ora vive in Australia, ha spiegato quali sono i Paesi in cui ha avuto più paura mentre era da sola. Il suo video è stato visto quasi un milione di volte e tantissime viaggiatrici solitarie l'hanno ringraziate per le sue dritte.

La testimonianza della tiktoker

Il video di Nora comincia con la tiktoker che elenca i Paesi nei quali si è sentita meno al sicuro: «Viaggio da sola da sempre e ho visitato 35 Paesi diversi del mondo e in questi ho avuto paura che mi potesse capitare qualcosa: Vietnam, Tailandia, Cambogia, Sud Africa, Australia, Danimarca, Sri Lanka e Filippine. Mi sono comunque divertita moltissimo in tutti questi posti e qualcosa di brutto sarebbe comunque potuto succedere ovunque. Non voglio stigmatizzare alcun luogo, ma solo mettere in guardia altre ragazze che amano avventurarsi da sole. Lo dico perché, ad esempio, in Vietnam hanno cercato di drogare me e una mia amica mentre eravamo in un bar. Nelle Filippine e Sri Lanka sono stata avvicinata da uomini estremamente invadenti e che non accettavano il mio no come risposta alle loro avances. Nonostante questo, lo Sri Lanka rimarrà per sempre il mio Paese preferito: è incredibile».

I commenti social

Il video ha riscosso molto successo tra i follower di Nora che hanno trovato davvero utile l'opinione della tiktoker. Qualcuno, ad esempio, ha scritto: «Grazie mille per i tuoi consigli, partirò a breve per il Sud Africa con un'amica e staremo attente», «Io a questi Paesi, aggiungerei anche la città di Barcellona...

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA