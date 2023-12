Va in chiesa ma dimentica come è vestita: «La maglietta era piuttosto inappropriata, i miei genitori si sono infuriati»

di Redazione web

Sukesha Ray è una tiktoker molto seguita e sul social cinese posta moltissimi video in cui mostra ai suoi più di 150mila follower come realizza i suoi disegni ispirati ai manga. La ragazza, in un recente video, poi cancellato, ha raccontato di quanto si siano arrabbiati i suoi genitori vedendola arrivare in chiesa con una maglietta alquanto volgare. Ecco cos'è successo.

La maglia di Sukesha Ray

Sukesha Ray ha raccontato in un video su Tiktok di essere molto appassionata di manga e uno dei generi che più le piacciono è quello hentai. Gli hentai sono manga e anime giapponesi a sfondo pornografico. La tiktoker si è recata in chiesa proprio con la parola hentai scritta sulla maglietta che, come se non bastasse, era riportata sopra il logo del sito porno PornHub. Nel video, la content creator si rende conto di indossare una t-shirt innapropriata solamente una volta dentro l'edificio sacro. Poi, al termine della funzione Sukesha ha detto: «Sono andata in chiesa con una maglietta piuttosto inappropriata e i miei genitori si sono infuriati, sembravano davvero averla presa sul personale. Mi dispiace molto».

Sukesha Ray su TikTok

Sukesha Ray, oltre a essere una tiktoker è anche una talentuosa disegnatrice di fumetti e manga e, proprio per questo motivo, è molto seguita sui social.

Sabato 30 Dicembre 2023

