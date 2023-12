«La nostra prima notte di nozze abbiamo fatto sesso a tre con la mia damigella. È stato memorabile ma la mia famiglia non mi parla più»

di Redazione web

Katey e Dan si definiscono una coppia non convenzionale che non si preoccupa troppo di ciò che può pensare la gente, ma che desidera soltanto viversi al massimo il rapporto e fare nuove esperienze. La 26enne e il 25enne di Plymouth, Inghilterra, si sono sposati lo scorso settembre con una cerimonia privata a Torquay, nel Devon e per rendere il loro giorno speciale ancora più memorabile, hanno deciso di trascorrere la loro prima notte da sposati insieme anche alla damigella d'onore di Katey. Ecco cos'hanno raccontato.

L'intervista di Katey e Dan

Katey e Dan sono comparsi nell'ultimo episodio dello show "Truly's Love Don't Judge", programma che vuole portare alla luce i lati "non convenzionali" di una relazione, anche stabile. I novelli sposi, quindi, che amano esplorare nuovi orizzonti e tutto ciò che riguarda la sfera sessuale, hanno raccontato: «Il giorno del nostro matrimonio, abbiamo deciso di invitare nella nostra camera da letto la mia damigella d'onore che è anche la mia migliore amica. Abbiamo bevuto qualcosa insieme e alla fine abbiamo fatto una cosa a tre con lei ed è stato davvero divertente. Noi ci conosciamo da una vita e, quindi, non c'è stato nemmeno un filo di imbarazzo». Dan ha aggiunto: «Fare una cosa del genere in un giorno così speciale, ha reso il tutto ancora più memorabile». Tuttavia, Katey ha spiegato anche come il suo rapporto con la famiglia sia stato messo a dura prova dopo che i genitori avevano scoperto ciò che aveva fatto la coppia. Katey ha detto: «La mia famiglia non mi parla più perché non approva ciò che io e Dan abbiamo fatto. Lo trovano disgustoso».

Questione di gelosia

Infine, Katey e Dan hanno concluso la loro intervista parlando anche della gelosia che, è normale, possa esserci.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 17:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA